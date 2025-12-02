مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: طرح زمستانه راهداری با بکارگیری نیرو‌ها و تجهیزات کامل در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شکری افزود: در طرح زمستانه امسال ۴۹۷ نفر در قالب ۳۶ اکیپ عملیات راهداری را در محور‌های مواصلاتی استان انجام می‌دهند.

وی با اشاره به میزان تجهیزات راهداری بکار گیری شده در این طرح ادامه داد: امسال ۲۷ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و کمپرسی به ناوگان راهداری اضافه شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان از تأمین و ذخیره مصالح راهداری برای بازگشایی جاده‌ها خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۳ هزار تن ماسه و نمک در انبار‌ها ذخیره شده است.

کردستان با داشتن ۳۶ پایگاه راهداری شامل ۱۰ پایگاه مرکزی و ۲۶ پایگاه فرعی، برای مدیریت شرایط زمستانی آمادگی لازم را دارد.