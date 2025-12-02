به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بازرسی سردخانه مروارید فریمان گفت: این حادثه گازگرفتگی ساعت ۱۳ و ۲۳ دقیقه ظهر امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

حسین اسفند افزود: پنج نفر از مسمومان توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس همان ابتدا به صورت سرپایی در محل درمان شدند و ۱۲ نفر دیگر نیز جهت اطمینان خاطر توسط آمبولانس به بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان منتقل شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مسمومان حادثه مرخص و در محل کار حضور دارند.