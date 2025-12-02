آغاز بلیط فروشی بازی تیمهای تراکتور و استقلال خوزستان
بلیط فروشی بازی تیمهای تراکتور و استقلال خوزستان از ساعت ۱۱ امروز آغاز شده است.
با توجه به راه اندازی گیتهای کنترل بلیط ورود به ورزشگاه فقط با کارت ملی یا تصویر و یا پرینت بارکد ملی امکان پذیر می باشد.
موقع خرید بلیط از سامانه تصویر بلیط و بارکد ملی ارائه میشود که با ذخیره آن در گوشی خود و ارائه به گیت موقع ورود به استادیوم می توانید از گیت تردد عبور نمایید.
در صورت همراه داشتن کارت ملی لزومی به چاپ بلیط نمایش داده شده در سایت نمیباشد و صرفا همراه داشتن کارت ملی کافی هست.
ورود به ورزشگاه فقط برای افرادی که از طریق سامانه رسمی بلیط فروشی باشگاه تراکتور به آدرس https://ticket.tractor-club.com یا به صورت حضوری در محل ورزشگاه بلیط خریداری کردهاند و کارت ملی به همراه دارند مجاز است.
بازی این دو تیم پنجشنبه ۱۳ آذر از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.