به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،هواداران فقط با خرید بلیط و داشتن کارت ملی امکان حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.

با توجه به راه اندازی گیت‌های کنترل بلیط ورود به ورزشگاه فقط با کارت ملی یا تصویر و یا پرینت بارکد ملی امکان پذیر می باشد.

موقع خرید بلیط از سامانه تصویر بلیط و بارکد ملی ارائه می‌شود که با ذخیره آن در گوشی خود و ارائه به گیت موقع ورود به استادیوم می توانید از گیت تردد عبور نمایید.

در صورت همراه داشتن کارت ملی لزومی به چاپ بلیط نمایش داده شده در سایت نمی‌باشد و صرفا همراه داشتن کارت ملی کافی هست.

ورود به ورزشگاه فقط برای افرادی که از طریق سامانه رسمی بلیط فروشی باشگاه تراکتور به آدرس https://ticket.tractor-club.com یا به صورت حضوری در محل ورزشگاه بلیط خریداری کرده‌اند و کارت ملی به همراه دارند مجاز است.

بازی این دو تیم پنجشنبه ۱۳ آذر از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.