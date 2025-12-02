پخش زنده فوتبال لیگ برتر انگلیس در برنامه «لذت فوتبال» و پخش زنده فوتبال هرتابرلین و کایزرسلاترن از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در جریان رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس، امشب از ساعت ۲۳ جدال بین دو تیم فولام و منچسترسیتی را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در چارچوب بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵، دو تیم فولام و منچسترسیتی امشب سه‌شنبه از ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه ورزش به صورت مستقیم به مصاف هم می‌روند.

گزارشگری این دیدار با مجیدی عابدی است که در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» پخش می‌شود.

این بازی به میزبانی فولام برگزار می‌شود؛ تیمی که با ۱۷ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد.

در سوی مقابل، منچستر سیتی با ۲۵ امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد و برای حفظ جایگاه صدرنشینی باید ۳ امتیاز این بازی را کسب کند.

پخش زنده فوتبال هرتابرلین و کایزرسلاترن

رقابت بین دو تیم هرتابرلین و کایزرسلاترن آلمان امشب از ساعت ۲۰:۳۰ از آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان فصل۲۶_۲۰۲۵ امشب سه شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۲۰:۳۰، تقابل بین دو تیم هرتابرلین و کایزرسلاترن را با گزاشگری اختصاصی و به صوررت زنده پخش خواهد کرد.