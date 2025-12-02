شهردار یزد از مذاکره و حصول توافقات اولیه با اصناف جدید برای ورود به شبکه فروشگا‌های چارسوق با هدف ارائه کالاو خدمات به همشهریان یزدی با قیمت مناسب و کیفیت بالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی گفت: یکی از موضوعاتی که به عنوان سیاست‌های اجرایی شهرداری یزد در سال ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت، سامان دادن حوزه معیشت مردم در چهار گروه کالایی پروتین، لبینیات، غله و حبوبات و میوه بود.

وی افزود: بر همین اساس فروشگاه‌های چارسوق به عنوان شبکه‌ای معین برای عرضه کالا‌های اساسی، از اواخر سال گذشته به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرد و در ابتدای سال جاری به صورت رسمی افتتاح انجام شد که خوشبختانه هم‌اکنون این فروشگاه‌ها با پنج شعبه شامل چهار شعبه در شهر یزد و یک فروشگاه در شهر اشکذر هستند.

شهردار یزد در خصوص برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای شرکت تعاونی چارسوق و اصناف مختلف توضیح داد: در این نشست، مسئولین صنف‌های لوازم خانگی، چوب و مبل، فرش اعم از ماشینی و دستی و موتورسیکلت حضور داشتند که مذاکرات خوبی با آنها برای ورود به شبکه فروشگاه‌های چارسوق انجام شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با ورود این اصناف و ارائه محصولات و خدمات در فروشگاه‌های چارسوق به صورت اقساطی و با قیمت مناسب بتوانیم در شهر یزد شرایطی را ایجاد کنیم تا مردم عزیزمان به جای مراجعه به شهر‌های دیگر برای خرید‌هایی نظیر خرید جهیزیه، این اتفاق در شهر خودمان رقم بخورد.

محی الدینی در مورد تاسیس شعب جدید چارسوق گفت: دراین نشست همچنین، توسعه و ایجاد شعب جدید در نقاط مختلف شهر توسط اعضای هیئت مدیره بررسی شد که با موافقت آنها برای تاسیس شعب جدید همراه بود.

شهردار یزد با بیان اینکه در این نشست بر لزوم ساماندهی بازار میوه مورد تاکید ویژه شد، تصریح کرد: ساماندهی بازار میوه، یکی از موضوعاتی است که همیشه مورد درخواست مردم عزیز یزد بوده و در تلاش هستیم ظرف دو ماه آینده با ایجاد چندین بازارچه بزرگ میوه و تره بار به این حوزه ورودی جدی داشته باشیم تا بتوانیم میوه با کیفیت را با قیمت مناسب در اختیار همشهریان یزدی قرار دهیم.