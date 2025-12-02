مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با راه‌اندازی واحدهای جدید پالایشی در آبادان و شیراز، سهم تولید نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ امسال به ۶۴ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیامک طاووسی» درباره اقدام‌های انجام‌شده صنعت پالایش نفت کشور در حوزه بهبود کیفیت سوخت کشور در دولت چهاردهم گفت: با در سرویس قرارگرفتن واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت آبادان در آذر پارسال و راه‌اندازی و عملیاتی شدن واحد تصفیه نفت‌گاز هیدروژنی پالایشگاه شیراز تا پایان آذر امسال، سهم تولید فرآورده نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ از تمامی تولید نفت‌گاز کشور با ۱۰ درصد افزایش از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ درصد در سال جاری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی و عملیاتی شدن واحد تصفیه نفت‌گاز هیدروژنی پالایشگاه شیراز کیفیت تمامی نفت‌گاز تولیدی این پالایشگاه به‌مقدار ۴ میلیون لیتر در روز به یورو ۵ ارتقا می‌یابد، افزود: با در سرویس قرار گرفتن واحد RFCC شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از بازسازی اساسی در سال ۱۴۰۴ و تکمیل طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز در دولت چهاردهم، مقدار تولید بنزین یورو ۴ و ۵ شرکت‌های پالایشی در آذر امسال به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که نسبت به آذر ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۸ درصد افزایش یافته است.

توزیع نفت‌گاز و بنزین موتور یورو در کلانشهر‌های کشور

مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد از بنزین موتور تولیدی کشور دارای مقداری آروماتیک، گوگرد و الفین منطبق بر استاندارد یورو ۴و ۵ است، گفت: طبق قانون هوای پاک توزیع نفت‌گاز و بنزین موتور در کلانشهر‌های کشور با استاندارد یورو انجام می‌شود.

طاووسی با بیان اینکه طرح ارتقای کیفی پالایشگاه تهران با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۲۰ میلیون یورو تاکنون ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می‌رود در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در سرویس قرار بگیرد که سبب اضافه شدن ۱.۵ میلیون لیتر در روز به مقدار تولید بنزین موتور کشور می‌شود، تصریح کرد: همچنین با اجرای این طرح، همه بنزین تولیدی پالایشگاه به گرید یورو ۵ تبدیل می‌شود که با این اقدام، روزانه ۸ میلیون لیتر به سبد تولید و توزیع بنزین یورو ۴ و ۵ کشور اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفت‌کوره کم‌سولفور (ATR-۱۴۰) از سوی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برای نخستین بار با محتوای ۰.۵ درصد وزنی گوگرد به‌عنوان سوخت پاک تولید و با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بین نیروگاه‌های عمده مصرف‌کننده توزیع شد، گفت: مجموع اقدام‌های انجام شده نشان از اولویت ارتقای کیفی سوخت در صنعت پالایش دولت چهاردهم است که با جدیت و تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان زحمتکش این صنعت دنبال می‌شود.