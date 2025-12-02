به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست جوانی جمعیت و امور جوانان خوزستان گفت: در این نشست راهکار‌ها و فرآیند‌های اصلاحی مرتبط با تخصیص و تسریع اعتبارات بانکی به جوانان و متقاضیان ازدواج مورد بررسی و همفکری قرار گرفت.

وی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ازدواج تاکید کرد و افزود: همچنین تخصیص مسکن به خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر که دارای پشتوانه قانونی است، باید اجرایی شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان درخصوص دورکاری بانوان تصریح کرد: قرار شد مواد قانونی و بخشنامه‌های مورد تاکید رییس‌جمهور در این زمینه، مجددا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنها ملزم به اجرای کامل قوانین مربوط به دورکاری بانوان شاغل دارای فرزند دانش‌آموز (مشروط به اینکه فرزند آنها در مقطع ابتدایی در حال تحصیل باشد) تا آنها با آرامش بیشتری به امور خانواده بپردازند.