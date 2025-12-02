برای پیشگیری از آسیب به معیشت مردم و افزایش هزینه قاچاق برای قاچاقچیان سوخت، از نیمه دوم آذر، بنزین ۳ نرخی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان با اشاره به تفاوت نرخ بنزین عرضه‌شده در داخل و خارج کشور گفت: براساس طرح جدید، سهمیه‌های بنزین ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری ۳ هزار تومانی، هیچ تغییری نخواهد داشت.

حمید ملانوری شمسی همچنین افزود: نرخ بنزین در کارت‌هایی که در جایگاه‌ها وجود دارد و طبق گزارش‌های کارشناسی، بیشترین میزان قاچاق از روی همین کارت‌های سوخت داخل جایگاه انجام می‌شود، ۵ هزار تومان خواهد شد.

او با اشاره به اینکه، خودرو‌های پلاک دولتی، پلاک مناطق آزاد ویژه اقتصادی، خارجی وارداتی و نوشماره‌های داخلی شامل بنزین نرخ سوم می‌شوند، تاکید کرد: در راستای متنوع‌سازی سبد ناوگان حمل‌ونقل کشور و کاهش آلاینده‌ها، وزارت نفت مکلف شده برای تبدیل خودرو‌ها به دوگانه‌سوز اقدام کند.

استاندار همدان گفت: وزارت نفت به‌زودی سامانه‌ای در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا برای افرادی که چند کارت سوخت در اختیار دارند مشخص شود به کدام یک از کارت‌هایشان، سوخت با نرخ ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

آقای ملانوری شمسی همچنین بر رفع ابهام و پاسخگویی دقیق به مردم تا زمان اجرای این طرح از سوی مسئولان تاکید کرد.