\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u063a\u0631\u0628\u0632\u062f\u06af\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0648 \u062e\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u0642\u0627\u062a- \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u062c\u0644\u0627\u0644 \u0622\u0644 \u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0633\u062a.\n