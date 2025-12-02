پخش زنده
امروز: -
بارشهای پاییزی امروز بخشهایی از کشور را دربر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بارشهای گسترده پاییزی امروز بخشهایی از کشور را دربر گرفت.در حالیکه چند استان شاهد باران و حتی برف بودند، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سواحل خزر خبر داد.
بارشهای پاییزی امروز، طراوت را به بخشهایی از کشور هدیه کرد. در استان لرستان آسمان غرق در باران رحمت شد و نواحی غربی و شمالی اصفهان نیز از ظهر امروز بارانی شدند.
در خوزستان، شهرهای حسینیه و دزفول شاهد بارندگی بودند و در استان قزوین نیز بارشها معلمکلایه را تحتتأثیر قرار داد.
همچنین در ارتفاعات شمالغرب کشور، از جمله چالدران و خوی در آذربایجان غربی، بارش برف گزارش شد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در سواحل دریای خزر طی ساعات آینده هشدار داده و از شهروندان خواسته است نکات ایمنی را رعایت کنند.