به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رمضانی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: پس از اعلام فراخوان، ۴۰ اثر از ۲۰ صنعتگر استان به دبیرخانه واصل شد و داوری آثار توسط اساتید دانشگاه هنر استان صورت می‌گیرد.

وی افزود: آثار متنوعی در زمینه رشته‌های صنایع دستی شامل چوب، فلز، نساجی، چرم و سایر صنایع دستی در این دوره داوری می‌شود.

رمضانی با اشاره به ملاک‌های داوری، اضافه کرد: این آثار باید قابلیت تولید انبوه، قیمت متعارفی داشته باشند که هر فردی در جامعه و حتی در جوامع بین المللی بتواند آنها را خریداری کند.

وی گفت: اصالت، سازگاری با محیط زیست، مالکیت معنوی، نوآوری و بازاریابی از دیگر ویژگی‌های داوری این آثار به شمار می‌رود.

رمضانی افزود: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یک بار در ۳۱ استان با هدف تقویت پیوند‌های فرهنگی و اصالت هنر ایرانی در حوزه صنایع دستی برگزار می‌شود تا این آثار جواز ورود به مرحله بین الملل رو پیدا کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون ۵۵ مهر اصالت ملی و ۹ مهر اصالت بین المللی از چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.