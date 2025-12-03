واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه خورشیدی تسریع شود
استاندار بوشهر بر لزوم تسریع در واگذاری زمین برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی در استان بوشهر تاکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با داور نامدار معاون وزیر جهاد و رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: سازمان امور اراضی در زمینه حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و مدیریت و ساماندهی اراضی ملی و دولتی نقشآفرینی میکند و در استان بوشهر اقدامات خوبی در یکسال اخیر برای تسهیل و تسریع طرحهای توسعهای انجام شده است.
وی از اقدامات انجام شده از ادارههای کل امور اراضی و ثبت اسناد و املاک استان در زمینه اجرای مطلوب طرح کاداستر و حدنگاری تقدیر کرد و خواستار تداوم این روند تا اجرای کامل طرح شد.
استاندار بوشهر یادآور شد: ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی از جمله رویکردهای دولت وفاق ملی در استانهایی است که ظرفیت و زمینه اجرای این طرح را دارند و امور اراضی در زمینه تخصیص و واگذاری زمین به سرمایهگذاران این بخش، همکاری مناسبی داشته و انتظار داریم برای واگذاری سایر زمینهای جانمایی شده برای اجرای این طرحها به سرمایهگذاران نیز اقدامات لازم انجام شود.
وی همچنین خواستار تقویت بدنه نیروی انسانی اداره کل امور اراضی استان در مرکز استان و شهرستانها با اخذ مجوز استخدام بویژه در عرصه فنی و حقوقی شد.
زارع اضافه کرد: تقویت نیروی انسانی متخصص، موجبات تسهیل و تسریع در فعالیتهای این سازمان و بهبود امور میشود.
داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز ضمن تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، برای پیگیری و اجرای درخواستهای استاندار بوشهر قول مساعد داد.