فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۱۱ نفر به اتهام کلاهبرداری و اختلاس و کشف ۱۲ فقره پرونده به ارزش ۸۴ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سردار علی محمدی اظهار داشت:در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری و اختلاس به روش سوء استفاده از اوراق هویتی و سجلی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی گفت:ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی تعداد ۱۱ متهم به کلاهبرداری و اختلاس را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و منسجم تمامی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره کلاهبرداری و اختلاس به ارزش۸۴ میلیارد ریال با شگرد سوء استفاده از اوراق هویتی و سجلی مالباختگان و اقدام به افتتاح حساب و اخذ تسهیلات به نام شکات نموده بودند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.