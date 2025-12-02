سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اهمیت آگاهی مردم نسبت به قانون اساسی، نشست‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان را نمونه‌ای موفق برای ارتقای دانش حقوقی و مشارکت عمومی و کارشناسی در استان‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هادی طحان‌نظیف، این اقدام را الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور توصیف کرد و گفت: شناخت حقوق و قانون اساسی نخستین گام برای مطالبه و تحقق حقوق شهروندی است.

وی افزود: نشست‌های تخصصی با محوریت قانون اساسی و ضوابط اداره جامعه، علاوه بر ارتقای دانش عمومی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر کارشناسان و فرهیختگان فراهم می‌کند. پژوهشکده شورای نگهبان به عنوان پل ارتباطی با شبکه‌ای از نخبگان کشور، این نظرات را دریافت و بررسی می‌کند.

طحان‌نظیف همچنین بر اهمیت مشارکت متخصصان استانی در فرآیند‌های مشورتی شورای نگهبان تأکید کرد و گفت: ما مشتاق هستیم هر نظر تخصصی از سوی کارشناسان ارائه شود و در تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، ارتقای شناخت عمومی از قانون اساسی و ایجاد زمینه مشارکت مؤثر مردم در فرآیند‌های حکمرانی است و این تجربه می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور باشد.