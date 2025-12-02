به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این برنامه، ۳۶ دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه دوم با یک دستگاه اتوبوس عازم یادمان‌های دفاع مقدس شدند. این کاروان به مدت پنج روز در مناطق عملیاتی حضور خواهد داشت و برنامه‌های فرهنگی، زیارتی و روایت‌گری ویژه دفاع مقدس برای آنان پیش‌بینی شده است.

بر اساس گفته‌های دانش‌آموزان و خانواده‌های همراه، حضور در این اردو‌ها تجربه‌ای ارزشمند برای آشنایی نزدیک‌تر آنان با واقعیت‌های دوران جنگ و ایثار رزمندگان است.

علی محمدیان، معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش مهاباد، هدف اصلی اعزام کاروان‌های راهیان نور را تقویت هویت ملی، انتقال ارزش‌های ایثار، جهاد و شهادت و ایجاد ارتباط معنوی دانش‌آموزان با تاریخ دفاع مقدس عنوان کرد.

اردو‌های راهیان نور فرصتی است تا دانش‌آموزان با حضور در مناطق عملیاتی و شنیدن روایت‌های دست‌اول از راویان دفاع مقدس، بخشی از تاریخ روح‌ساز کشور را از نزدیک لمس کنند؛ تجربه‌ای که می‌تواند چراغ راه آینده آنان باشد.