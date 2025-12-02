پخش زنده
فرمانده انتظامی ایذه ازکشف یک کیلو ۸۰۰ گرم مواد مخدر ازنوع تریاک با دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت الله بستامی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محمولهای مواد مخدر در محورهای مواصلاتی این شهرستان مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ایذه، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محورهای مواصلاتی این شهرستان ایست و بازرسی دائر کردند.
وی افزود: ماموران پلیس حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند. در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار یک کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۵ عدد فشنگ مربوطه که به طور ماهرانه در خودرو جا سازی شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه از توقیف خودروی سواری و انتقال آن به پارکینگ خبر داد و تصریح کرد: در این راستا ۲ سوداگر مرگ دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.