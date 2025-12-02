برخورد با ترک فعل مسئولان در زمینه آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای مربوط هشدارهای نظارتی و پیشنهادهای عملیاتی خود را ابلاغ و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری افزود: با مسئولانی که در زمینه مقابله با آلودگی هوا ترک فعل داشته اند، برخورد قضائی می شود.
آخرین وضع پرونده کثیرالشاکی خودروی کاسپین
جهانگیر با اشاره به آخرین وضع پرونده کثیرالشاکی خودروی کاسپین افزود: قبل از انعقاد هر قرار دادی، با افراد معتمد مشورت کنید.
وی با این توصیه به شهروندان، درباره آخرین وضع پرونده های کثیرالشاکی خودروئی موسوم به تاج خودرو و کاسپین خودرو شفاف سازی کرد.
کنترل بیماری تب برفکی در ۹۵ درصد دامها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با گزارش دریافتی سازمان بازرسی کل کشور از سازمان دامپزشکی، سویه جدید ویروس تب برفکی معروف به ساتی یک سویه غیر بومی در منطقه بوده و تاکنون واکسنی برای آن شناخته نشده است
جهانگیر افزود: این بیماری به صورت تکی و در چند ناحیه محدود دیده شده و با انجام اقدامات لازم، ۹۵ درصد از دامهای کشور از لحاظ بیماری تب برفکی تحت کنترل هستند
جلوگیری از شگردهای کلاهبرداری از کارت بانکی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، با ارائه راهکارهای پیشنهادی قوه قضائیه به منظور جلوگیری از شگردهای کلاهبرداری از طریق کپی بانکی گفت: بانک مرکزی و بانک های عامل، موظف به طراحی و اجرای سیاست های امنیتی برای صیانت از اموال و دارائی مردم در برابر کلاهبرداری ها هستند، اما این موضوع نیاز به زیر ساخت و زمان دارد
جهانگیر، به برخی اقدامات قوه قضائیه برای دانش افزایی خانواده ها و مسئولان به منظور پیشگیری از انواع کلاهبرداری های رایانه ای و اینترنتی را اشاره کرد