نخستین دوره تخصصی مربیگری بین‌المللی والیبال ساحلی آقایان و بانوان کشور، به میزبانی شهرستان قشم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این دوره با حضور دو مدرس بین‌المللی، خاویربوسما (Javier Bosma) قهرمان و مربی شناخته شده این رشته، و حمید موحد از مدرسان معتبر آسیایی، برگزار شد.

در این دوره ۴۵ مربی از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند که از این شمار، ۱۳ تن از هرمزگان بودند.

این دوره با هدف توسعه والیبال ساحلی در ایران، ارتقاء سطح مربیگری این رشته و ایجاد تاثیرات مثبت بر عملکرد تیم‌های ملی برگزار شد.

