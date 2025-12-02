پخش زنده
امروز: -
بیستوچهارمین همایش عمومی فرماندهان، معاونان و مدیران فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاربرگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،مردانی با گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای نظم و امنیت، از تلاشهای شبانهروزی فرماندهی انتظامی استان و کارکنان فراجا قدردانی کرد و گفت: موفقیتهای امنیتی استان نتیجه مدیریت هوشمندانه، انسجام و حضور مقتدرانه پلیس در همه نقاط استان است.
وی با اشاره به نقش مؤثر پلیس در عبور موفق کشور از جنگ ترکیبی اخیر، تأکید کرد: امنیت ایجادشده توسط فراجا، امنیتی مردمپایه و برگرفته از اعتماد عمومی است که توطئههای دشمن را ناکام گذاشت.
وی افزود: امروز مأموریت پلیس فراتر از برخورد با جرم است و پیشگیری هوشمند، ارتباط مؤثر با مردم، اعتمادسازی و شناخت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
مردانی با تأکید بر نگاه حمایتی دولت چهاردهم به فراجا تصریح کرد: توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری بدون امنیت محقق نمیشود و استانداری و شورای تأمین استان با تمام ظرفیت پشتیبان مجموعه انتظامی خواهند بود.