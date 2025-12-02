به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکترناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در آئین تحلیف وکلای جدید کانون وکلای استان گفت: باید خداوند متعال را شاکر و قدردان بود که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حق قرار گرفته‌ایم.

عتباتی افزود، وکیل و قاضی به مانند دو بال فرشته عدالت و در کنار هم نقش بسیار موثر و پررنگی در احقاق حق دارند و آن حس ارزشمندی که در زمان احقاق حق در وجود قاضی و وکیل ایجاد می‌شود با هیچ چیزی قابل معاوضه یا مقایسه نیست.

مقام ارشد قضایی استان اضافه کرد، وکالت یک نهاد مدنی، اجتماعی با کارکرد ارزشمند است که رسالت شغلی، انسانی، اخلاقی و قانونی دارد که می‌بایست با اقتضائات آن روابط مربوطه تنظیم شود.

عتباتی با طرح این سئوال که مردم از قاضی و وکیل چه انتظاراتی دارند گفت: هدف هر دو یکی و آن احقاق حق، ولی مسیر‌ها متفاوت است و آنچه که اهمیت دارد اجرای عدالت و احقاق حق است و هر کدام خارج از مسیر عدالت باشند دچار خسران و تباهی خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان به حساسیت‌های کار وکالت اشاره و تاکید کرد در این راه پرفراز و نشیب نباید اجازه داد حواشی جانبی کار را تحت تاثیر قرار دهد و از صراط عدالت خارج شویم.

عتباتی اضافه کرد، وکیل خوب وکیلی است که از نظر دانش و علم حقوقی به روز و مسلط به قوانین باشد لذا لازم است با آموزش‌ها و دوره‌های مستمر علم وکلاء به مانند قضات به‌روز‌رسانی شود.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد، پرونده‌هایی که در آنها وکیل حاضر است کار را برای قاضی و محکمه راحت می‌کند و در امر احقاق حق تاثیر بسیار مهمی دارد.

عتباتی با بیان مصداقی از تاثیر دو وکیل در سازش یک پرونده قتل در ارومیه از وکلاء خواست در امر صلح و سازش اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و کمک کنند تا اختلافات مردم با سازش و رفع کدورت حل شود.