نخستین زورخانه روستایی استان گلستان در روستای محمدآباد کتول، بخش کمالان با همت خانواده حاجاحمد دیلمکتولی و به یاد فرزند مرحومشان علی دیلم کتولی ساخته شد و امروز به محلی پررفتوآمد برای مشق پهلوانی جوانان و نوجوانان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این گود سنتی، علاقهمندان بسیاری را از روستا و مناطق اطراف به خود جذب کرده و ورزشکاران هنرهای فردی زورخانهای را در همین فضا تمرین کرده و روی سکوهای قهرمانی ایستادهاند.
استقبال از این گود چنان چشمگیر بوده که خیر کتولی نیز وعده داد در صورت کسب دو مدال طلای دیگر توسط ورزشکاران، زورخانه بزرگتری را با هزینه شخصی بسازد و به مردم روستا هدیه کند.