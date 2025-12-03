نیاز‌های اساسی عشایر با همکاری‌ها دستگاه‌های مرتبط برطرف شود

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود تا نیاز‌های اساسی عشایر، از جمله تأمین آب، مرتع، سکونت‌گاه و امکانات آموزشی و فرهنگی، با همکاری دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.