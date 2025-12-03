بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفاییبوشهری در دیدار با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با گرامیداشت جایگاه پرافتخار عشایر ایران، اظهار کرد: عشایر از دیرباز مولفهای مهم در اقتدار ایران بودهاند و بهویژه عشایر قشقایی در جنوب کشور، بهدلیل فشارهای تاریخی و استعمار خارجی، جلوهای درخشان در تاریخ مبارزات ملت ایران داشتهاند و در مبارزات ضد استعماری علیه انگلیس نقشی فوقالعاده ایفا کردند.
وی افزود: عشایر چنان جایگاه و قدرتی داشتند که قدرتهای بیگانه اگر میخواستند در ایران اقدامی کنند، ناچار بودند با عشایر هماهنگ باشند یا از سد آنان عبور کنند. عشایر همیشه در خط مقدم دفاع از ایران و اسلام بودهاند و امروز نیز بخش مهمی از اقتصاد کشور بهویژه در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی بر دوش این قشر شریف است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به مشکلات کنونی عشایر، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین دغدغه عشایر، مسئله آب، تأمین مرتع، صنایع تبدیلی، محل سکونت موقت و دائم، آموزش و پرورش و نیازهای فرهنگی و دینی است. لازم است مدیران با نگاه ملی و انقلابی برای حل این مسائل تدبیر کنند تا این قشر مولد بتواند با آرامش و ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
وی خطاب به مدیرکل امور عشایر گفت: در استان بوشهر باید برنامهریزی دقیقی انجام شود تا نیازهای اساسی عشایر، از جمله تأمین آب، مرتع، سکونتگاه و امکانات آموزشی و فرهنگی، با همکاری دستگاههای مرتبط برطرف شود.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به خطرات فرهنگی ناشی از هجمههای رسانهای دشمنان، هشدار داد: یکی از خطرات جدی امروز، از بین رفتن فرهنگ اصیل عشایری در میان نسل جوان است. عشایر باید روحیه و فرهنگ دیرینه خود را حفظ کنند؛ فرهنگی که بر پایه غیرت، صداقت، دینمداری، احترام متقابل، حریمداری، وطندوستی و تلاش بیوقفه برای خدمت استوار است.
وی تصریح کرد: زندگی مدرن و بهرهگیری از وسایل و امکانات روز، هیچ منافاتی با حفظ روحیه و فرهنگ اصیل عشایری ندارد. مهم آن است که ارزشهای فرهنگی و هویتی این قشر زنده بماند و به نسلهای آینده منتقل شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه جوانان عشایر از سرمایههای ارزشمند کشورند، اظهار کرد: بسیاری از جوانان عشایر امروز تحصیلکرده و متخصص هستند و در رشتههایی همچون دامپروری، کشاورزی و علوم انسانی مهارت دارند. لازم است در استخدامها و جذب نیرو در سازمان امور عشایر و سایر نهادها، اولویت با این جوانان باشد؛ زیرا آنان بهتر از هر کسی نیازها و ظرفیتهای عشایر را میشناسند.
وی تاکید کرد: مسئولان باید از این ظرفیت عظیم انسانی استفاده کنند، به جوانان اعتماد کنند و فرصت خدمت را برای آنان فراهم سازند.
آیتالله صفاییبوشهری همچنین با اشاره به نقش عشایر در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور گفت: عشایر همواره در صحنههای تعیینکننده انقلاب حضور داشتهاند. پیش از فتنه ۸۸ نیز عشایر با نظام و رهبری بیعت کردند و این حضور مؤثر آنان موجب تحکیم وحدت و اقتدار ملی شد.
وی تأکید کرد: این حضور همواره باید حفظ شود تا هم وفاداری عشایر به انقلاب نمایان شود و هم مسئولان کشور بدانند که عشایر شایسته توجه و حمایت جدی هستند.
امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی عشایر، بیان کرد: با توجه به نقش گسترده عشایر در هویت فرهنگی استان بوشهر، لازم است نمایندهای از جامعه عشایری در شورای فرهنگ عمومی استان حضور داشته باشد تا مسائل و دغدغههای فرهنگی این قشر در سطح استانی مطرح و پیگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری همچنین از رشادتهای عشایر در دوران دفاع مقدس یاد کرد و گفت: عشایر در دوران جنگ تحمیلی با تقدیم شهدا و حضور در خطوط مقدم، نقش بسیار ارزشمندی در دفاع از اسلام و میهن داشتند. بسیاری از آنان در مناطق صعبالعبور و با امکانات محدود، اما با روحیهای جهادی، به دفاع از انقلاب پرداختند.
آیتالله صفاییبوشهری ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه امور عشایر استان بوشهر، اظهار داشت: عشایر مایه عزت، اقتدار و هویت ملت ایران هستند و حفظ و تقویت جایگاه آنان، وظیفهای دینی و ملی است.