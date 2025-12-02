به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با همراهی مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فتحی مدیرکل زندانهای استان و مسئولان انجمن حمایت از زندانیان با حضور در منزل دو نفر از زندانیان، زندان ارومیه با آنها دیدار کردند.

عتباتی و مجیدی در این دیدارها از وضعیت معیشتی و مادی این خانواده ها اطلاع حاصل و پای صحبتهای اعضای خانواده نشستند و نسبت به تامین نیازهای مادی آنها از طریق انجمن حمایت از زندانیان دستورات لازم را صادر نمودند.

از نکات قابل توجه در این دیدار زمانی بود که عتباتی اطلاع پیدا کرد فرزند یکی از این دو خانواده به جهت مشکلات مالی از تحصیل بازمانده است که سریعاً دستور فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل این دانش آموز را صادر نمود.