تحریک تولید و افزایش تابآوری اقتصاد ملی با اعتبار مالیاتی
معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: اعتبار مالیاتی مهمترین اهرم دولت برای تحریک تولید، نوسازی صنایع و افزایش تابآوری اقتصاد ملی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ محسن دارابی در کارگاه آموزشی «بهرهمندی از فرصت اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان» با تأکید بر اینکه صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای مؤثر تأمین مالی نیاز دارد، گفت: اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانشبنیان، امکان تأمین مالی بدون فشار مضاعف برای تحقیق و توسعه، نوسازی خطوط تولید و ساخت داخل را به صنایع ایران میدهد.
وی ادامه داد: این اعتبار عملاً هزینههای تحقیق و توسعه، خرید تجهیزات پیشرفته، استانداردسازی و توسعه ساخت داخل را برای بنگاههای صنعتی جبران میکند و فشار مالی مضاعف را از دوش تولیدکنندگان برمیدارد.
دارابی با اشاره به فشارهای هزینهای چند سال اخیر بر صنایع کشور افزود: اعتبار مالیاتی نقش ضربهگیر اقتصادی را ایفا میکند و کارخانهها میتوانند با استفاده از آن، خطوط تولید خود را بهروز کنند، بهرهوری را بالا ببرند و در زنجیره ارزش جهانی و منطقهای جای بگیرند.
وی تأکید کرد: وقتی هزینههای توسعه فناوری از محل اعتبار مالیاتی تأمین شود، قدرت رقابت صنایع به شکل چشمگیری افزایش مییابد و این همان نقطهای است که بهرهوری ملی ارتقا مییابد.
معاون ایدرو در پایان اعلام آمادگی کامل این سازمان برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی جهت اجرای دقیق و گسترده این سیاست تا سطح صنایع پیشران کشور را اعلام کرد.
قانون جهش تولید دانشبنیان از سال ۱۴۰۱ لازمالاجرا شده و اعتبار مالیاتی یکی از مشوقهای اصلی آن محسوب میشود.