اجلاسیه شهدای ارتش جمهوری اسلامی در کرج برگزار شد
اجلاسیه بزرگداشت ۱۳۵۷ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مسئولان کشوری و لشکری در سالن همایشهای شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مراسم بزرگداشت ۱۳۵۷ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف انتقال فرهنگ ایثار، شهادت، مروت و جوانمردی به نسل جوان برگزار شد.
مسئولان در این همایش اعلام کردند: این اجلاسیه مقدمهای برای برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان البرز خواهد بود که در شبهای آینده با برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی برگزار میشود.
کنگره ملی ۵۵۸۰ شهیدالبرز قراراست ۲۵ آذر لغایت ۴ دی ماه امسال در ورزشگاه شش هزار نفری انقلاب کرج برگزار شود.