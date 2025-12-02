اجلاسیه شهدای ارتش جمهوری اسلامی در کرج برگزار شد

اجلاسیه بزرگداشت ۱۳۵۷ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مسئولان کشوری و لشکری در سالن همایش‌های شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد.