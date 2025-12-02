به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۸ عصر امروز سه شنبه (۱۱ آذر) شاخص کیفی هوا در شهر‌های کارون ۱۷۹، خرمشهر ۱۶۹، آبادان ۱۶۴؛ هویزه ۱۶۳، سوسنگرد ۱۵۸، شادگان و اهواز ۱۵۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

این میزان در شهر‌های ماهشهر ۱۴۷، ملاثانی و بهبهان ۱۲۸، آغاجاری ۱۱۱، شوش ۱۰۷ و رامهرمز به ۱۰۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.