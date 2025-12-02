به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید حسنی ده‌آبادی، به همراه دخترش الیسا با حضور در دفتر ستاد دیه استان، به مناسبت نخستین سالروز تولد فرزندش و با اهدای مبلغ ۵۰ میلیون تومان، زمینه آزادی یک مادر زندانی غیرعمد را فراهم کرد و این روز را به شکلی متفاوت جشن گرفت.

این نیکوکار یزدی گفت: همیشه بر این باورم که شادی زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که دیگران نیز شاد باشند و به همین دلیل تصمیم گرفتم اولین سالروز تولد دخترم را به شکلی متفاوت برگزار کنم و به شکرانه سلامت و موفقیت او در زندگی آینده، مبلغی را برای آزادی یک مادر زندانی غیرعمد اهدا کنم تا دعای خیر آن مادر، همواره بدرقه راهمان باشد.