به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار دوم محسن رزاقی فرمانده ناوگان شمال و ارشد نظامی ارتش در استان گیلان در محفل انس با قرآن نیروهای مسلح بندرانزلی که به مناسبت گرامیداشت سالروز نیروی دریایی ارتش در مسجد پیامبر اعظم(ص) این شهرستان برگزار شد، گفت: نیروی دریایی با حضور خود در آب‌های بین‌المللی، اقتدار علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به رخ استکبار جهانی کشیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریت‌های نیروی دریایی از زمان جنگ تاکنون، اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد و تامین امنیت آنهاست، افزود: در حوزه دیپلماسی دفاعی نیز نیروی دریایی ارتش با برگزاری رزمایش‌های مشترک با کشورهای دوست، نقش مهمی در تقویت همکاری‌های نظامی و افزایش هماهنگی‌های آموزشی و فنی ایفا می‌کند.

فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش به همراه نیروی دریایی سپاه، تمام تحرکات کشورهای منطقه و فرامنطقه را در دریاها رصد کرده و از امنیت مرزهای آبی کشور به طور کامل حفاظت می‌کنند.