به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، فاطمه طایی، خبرنگار توان‌خواه شهرستان سمیرم، در هشتمین جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان در بخش دل نوشته با عنوان سفر با بال‌های امید موفق به کسب مقام دوم کشوری شد.

این اثر به دلیل نگاه انسانی، قلم تأثیرگذار و روایت امیدبخش، توجه داوران جشنواره را به خود جلب کرد.

در این دوره از جشنواره ۸۷۴ اثر از ۳۱ استان به جشنواره ارسال شد که ۷ مورد بدلیل فنی حذف و در مجموع ۸۶۷ اثر داوری شد.

جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان جزو رویداد‌های سازمان بهزیستی به ثبت رسیده است و از سال آینده، این رویداد در تقویم برنامه‌های رسمی سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا از حمایت‌های کامل سازمان بهره‌مند شود.