افزایش ۳۳ درصدی جابه‌جایی مسافر در استان بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در هشت ماهه امسال جابه‌جایی مسافر در استان ۳۳ درصد و سفر‌ها ۴۱ درصد افزایش یافته است.