افزایش ۳۳ درصدی جابهجایی مسافر در استان بوشهر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: در هشت ماهه امسال جابهجایی مسافر در استان ۳۳ درصد و سفرها ۴۱ درصد افزایش یافته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی با اشاره به عملکرد ناوگان حملونقل عمومی، گفت: از ابتدای امسال تا کنون، ۴ میلیون و ۴۰۳ هزار مسافر در قالب بیش از ۳۴۰ هزار نوبت سفر به مقاصد دروناستانی و بروناستانی منتقل شدهاند.
وی با تأکید بر افزایش چشمگیر خدماترسانی ناوگان مسافری، افزود: در هشت ماه امسال، جابجایی مسافر در استان بوشهر ۳۳ درصد و تعداد سفرها ۴۱ درصد نسبتبه مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که این رشد نشاندهنده ارتقای چشمگیر سطح خدمترسانی در حوزه حملونقل عمومی استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر با اشاره به ترکیب ناوگان مسافربری فعلی، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینیبوس و ۱۷۶ دستگاه سواری برای جابجایی مسافران فعال هستند و بخش عمده خدمات حملونقل استان را بر عهده دارند.
رستمی ناوگان مسافری استان بوشهر را از جوانترین ناوگان بین دیگر استانها دانست و اضافه کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای بوشهر با پرداخت تسهیلات ویژه برای نوسازی ناوگان، زمینه افزایش ایمنی و ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران را فراهم کرده است.