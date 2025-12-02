پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تصمیمات دقیق و مؤثر زمانی شکل میگیرد که بر پایه ظرفیت کارشناسی و خرد جمعی کارشناسان سازمان بنا شده باشد. نقش کارشناسان نه تنها در تحلیل مسائل، بلکه در طراحی راهحلهای عملیاتی برای بهبود حکمرانی اداری تعیینکننده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست صمیمانه علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با نمایندگان معاونتها و روسای امور تخصصی سازمان برگزار شد.
در این نشست، رفیعزاده با اشاره به جایگاه تخصصی و نقش راهبری سازمان اداری و استخدامی در هدایت نظام اداری و مدیریتی کشور، تأکید کرد: «تصمیمات دقیق و مؤثر زمانی شکل میگیرد که بر پایه ظرفیت کارشناسی و خرد جمعی کارشناسان سازمان بنا شده باشد. نقش کارشناسان نه تنها در تحلیل مسائل، بلکه در طراحی راهحلهای عملیاتی برای بهبود حکمرانی اداری تعیینکننده است.»
وی حضور نمایندگان بخشهای مختلف سازمان را «سرمایهای برای انسجام درونی» دانست و افزود: «چنین نشستهایی انسجام سازمانی را تقویت میکند و موجب همافزایی اندیشههای مصلحانه میشود. هرچه گفتوگو با رده کارشناسی بیشتر شود، گرههای موجود در مسیر اجرا با سرعت و دقت بیشتری گشوده خواهد شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تحولات پیشِروی نظام اداری کشور تصریح کرد: «دولت هوشمند، کوچکسازی هدفمند ساختارها، و بهروزرسانی مدلهای مدیریتی، بدون مشارکت فعال کارشناسان معنایی ندارد. ما به دنبال ساختن سازمانی هستیم که هر کارشناس در آن احساس اثرگذاری، نقشآفرینی و امید به آینده داشته باشد.»
او همچنین بر «ضرورت تمرکز بر ارتقای سرمایه انسانی» تأکید کرد و گفت: «سرمایه انسانی قلب تپنده نظام اداری کشور است. اگر به توان و انگیزه کارشناسان توجه کنیم، مسیر اصلاحات ساختاری هموارتر میشود.»
در پایان این نشست، نمایندگان معاونتها و امور تخصصی نیز دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره چالشهای اجرایی، روند تصمیمسازی و تقویت ارتباطات درونسازمانی مطرح کردند.
شایان ذکر است این نشستها بهصورت دورهای و با هدف بررسی مسائل و پیشنهادهای همکاران، بهویژه در حوزههای رفاهی، ارتقای تعاملات درونسازمانی و بهبود فرآیندها، و بنا به تأکید دکتر رفیعزاده بر شنیدن مستقیم دغدغهها و نظرات کارشناسان برگزار میشود.