نخستین نمایشگاه کتابهای حسی و لمسی ویژه نابینایان و کمبینایان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهاباد افتتاح شد،نمایشگاهی که در آن یکصد جلد کتاب ویژه مطالعه با حس لامسه عرضه شده است. کتابهایی برای آنها که جهان را نه با چشم، بلکه با نوک انگشتانشان میخوانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این رویداد فرهنگی، جمعی از نابینایان و کمبینایان از جمله عرفان ملاسلطانی و سحر امیرفرجی به عنوان مخاطبان اصلی نمایشگاه، تجربه خود از خواندن کتابهای بریل و لمسی را با حاضران در میان گذاشتند.
مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهاباد، درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت:این نمایشگاه با هدف آشنایی کودکان با خط بریل، تقویت خلاقیت و معرفی توانمندیهای هنری نابینایان و کمبینایان برگزار شده است.
شیدا نصرتی افزود: این برنامه قرار است در ۱۲ استان کشور اجرا شود و مهاباد چهارمین شهر استان آذربایجان غربی است که میزبان آن شده است.
این نمایشگاه، فرصتی برای تجربه مطالعه خلاقانه و لمسشدنی کودکان دارای اختلال بینایی نیز فراهم کرده است.
علی محمودزاده، آموزگار مدرسه استثنایی میرزا رشید شافعی، تأکید کرد که چنین برنامههایی نقش مهمی در پرورش مهارتهای شناختی و تقویت اعتمادبهنفس دانشآموزان نابینا و کمبینا دارد.
همچنین به گفته مسئول کانون، دانشآموزان هنرستان «داران» نیز با همکاری این مرکز، کتاب «نوش جان موش کوچولو» را بهعنوان یک اثر جدید حسی–لمسی طراحی کردهاند تا به مجموعه ۱۰۰ کتاب ارائهشده در نمایشگاه افزوده شود.
مهاباد پس از شهرستانهای ارومیه، سلماس و خوی چهارمین میزبان این نمایشگاه در آذربایجان غربی است.
این نمایشگاه از امروز به مدت سه روز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهاباد دایر است.