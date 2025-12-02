پخش زنده
هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر مخاطره افزایش شاخص آلودگی هوا در شهرهای پرتراکم وصنعتی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار شماره چهار سطح زردآلودگی هوا آمده است: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی ودرپی استقرارالگوهای پایدارجوی درمنطقه، وضعیت جوی استان همراه با پایداری و سکون هوا پیش بینی میشود.
فعالیت این سامانه و مخاطره افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای پرتراکم وصنعتی استان از فردا آغاز می شود و تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.
دراثر این مخاطره انباشت آلاینده هاوافزایش شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس، کاهش دیدوکیفیت هوا پیش بینی میشود.
در این شرایط مدیریت بهینه دراستفاده وکاهش مصرف سوختهای فسیلی -کنترل فعالیتهای صنعتی آلایندهها وزمان فعالیت واحدهای صنعتی وکارخانجات - -کاهش ترددغیرضرورو پرهیز از حرکات ورزشی درفضای بازبویژه برای سالمندان، کودکان وافرادباسابقه بیماریهای قلبی وتنفسی ضروری است.