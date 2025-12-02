

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تصمیم کارگروه آرد و نان استان در خصوص کاهش درصد سبوس‌گیری آرد گفت: این طرح از شهریور امسال اجرایی شده و میانگین سبوس‌ گیری در استان به ۱۲.۲ درصد کاهش یافته در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۵ درصد است.

محمدابراهیم سهرابی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۹ نانوایی در سطح استان از آرد کامل برای تولید نان استفاده می‌کنند، افزود: آرد کامل دارای سبوس و جوانه گندم است و ارزش تغذیه‌ای بالایی دارد که می‌تواند در کاهش بیماری‌ های قلبی، دیابت و کم‌ خونی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر اثرات مثبت بر سلامت مردم، سبب صرفه‌ جویی ۴ هزار تنی گندم در استان شده که ارزش اقتصادی آن بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹۶ درصد مطالبات گندمکاران استان در قالب طرح خرید تضمینی توسط دولت پرداخت شده و وضعیت ذخایر گندم، آرد و کالا‌های اساسی در استان مطلوب و اطمینان‌ بخش است، تاکید کرد: در امسال بیش از ۳۴۳ هزار تن گندم به ارزش ۷۰ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خراسان رضوی خریداری شد که مطالبات آنان ۲ ماه پیش به‌طور کامل پرداخت گردید.

سهرابی گفت: خراسان رضوی رتبه هشتم کشور را در خرید تضمینی گندم به خود اختصاص داده است و با توجه به کاهش تولید ناشی از خشکسالی، واردات گندم از بنادر جنوبی و مسیر ریلی سرخس آغاز شده که برای نخستین‌ بار در ۱۰ سال اخیر از این مسیر انجام می‌شود.

وی افزود: موجودی گندم، برنج و سایر اقلام اساسی در استان بسیار مطلوب است و هیچ کمبودی در تامین نیاز شهروندان وجود ندارد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ تن برنج در استان توزیع شده و ماه گذشته نیز هزار و ۸۰۰ تن برنج هندی در قالب طرح تنظیم بازار به عنوان سهمیه استان تعیین شد که هزار تن آن توزیع شده است و در آینده‌ای نزدیک با تعیین سهمیه‌ای برای استان از برنج پاکستانی، این سهمیه نیز با هدف تنظیم بازار در اختیار خانوار‌ها قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: تمام گندم‌های ذخیره‌ شده در سیلو‌های استان در فضا‌های استاندارد و بتنی نگهداری می‌شوند و هیچ موردی از ذخیره‌سازی روباز نداریم.

مدیرکل غله استان گفت: ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در خراسان رضوی یک‌ و نیم میلیون تن است که تاکنون بیش از ۴۰ درصد آن مورد استفاده قرار نگرفته و وضعیت ذخایر راهبردی به‌شدت مطمئن است.