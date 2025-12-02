اولین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و انرژی‌های تجدید پذیر استان ، از امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب شرق گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،مدیرکل امور هماهنگی سرمایه‌گذاری استانداری در مراسم بازگشایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه تخصصی صنعت برق و انرژی های تجدید پذیر ۱۱ تا ۱۴ آذر میزبان فعالان این حوزه است .

سعیدی افزود : این نمایشگاه هر بعدالظهر ، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقه مندان است و ۵۰ واحد تولید کننده از ۱۱ استان کشور در مساحتی بالغ بر ۴ هزار متر مربع آخرین تکنولوژی های صنعت برق و انرژی تجدید پذیر را خود را در زمینه صنعت برق به نمایش گذاشتند .

وی گفت : این نمایشگاه فرصتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده تا در حوزه کاری خود ، بازاریابی و با خریداران قرارداد ببندند .