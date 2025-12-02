کتاب «جایگاه دفاع مقدس در طراحی شهری» به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی به نگارش درآمده است.

کتاب «جایگاه دفاع مقدس در طراحی شهری» کتابی علمی، پژوهشی است که به قلم «افشین سیمین مرام» و به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی به نگارش درآمده است.

چاپ اول این کتاب ۶۰ صفحه‌ای را انتشارات «سرزمین حماسه» در سال ۱۴۰۳ منتشر کرد.

برشی از متن کتاب

«ارزش‌های دفاع مقدس ما بخشی از ارزش‌های اجتماعی در جامعه اسلامی ما محسوب می‌شوند که در مقطع زمانی خاصی به عنوان ارزش مطرح شده و حال با گذشت زمان اهمیت اشاعه آنها مسئله اجتماعی است، و به ارزش‌ها فرهنگ و اصالت‌های برگرفته از ایثار و شهادت در جامعه باید توجه بیشتری شود».