به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت محصولات کشاورزی زرشک در شهرستان زیرکوه، بررسی وپیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ آسفی افزود: ماموران بخش زهان شهرستان زیرکوه پس از تحقیقات مقدماتی واقدامات پلیسی، کمتر از ۲۴ ساعت سارقان را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهمان دستگیر شدند.

جانشین انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: سارقان با توجه به مستندات موجود در بازجویی‌های پلیسی، به بزه انتسابی سرقت یک تن زرشک اعتراف کرده و محصولات کشاورزی مسروقه از مخفیگاه متهمان کشف شد.

سرهنگ آسفی با بیان اینکه ارزش ریالی محصولات کشاورزی سرقت شده بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد شده است؛ افزود:متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.