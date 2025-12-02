پخش زنده
کارگاه کشوری پزشکی خانواده و نظام شبکه در اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست که با حضور همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور بهصورت حضوری و وبیناری آغاز شد، رئیس مرکز مدیریت توسعه شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: ما متولی سلامت تمام جمعیت، اعم از مراجعهکننده و غیر مراجعهکننده به مراکز بهداشت هستیم. راهحل مشکلات، در تحلیل دقیق، برنامهریزی عملیاتی و تعامل سازنده نهفته است.
دکتر اعتماد افزود: مدیران استانی و کشوری باید حضور مؤثر و مستقیم در مراکز زیرمجموعه را افزایش دهند و گروههای گسترش شبکه باید نقش تسهیلگر و هماهنگکننده را برای تحقق اهداف گروههای فنی معاونت بهداشت ایفا کنند.
همچنین دکتر مهرداد شریفی ، رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز در خصوص برگزاری کارگاه کارگاه کشوری پزشکی خانواده و نظام شبکه گفت : این کارگاه ملی فرصتی بینظیر برای همافزایی و یکسانسازی دیدگاهها در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع الکترونیک است و نتایج آن بهطور مستقیم در بهبود کیفیت خدمات سطح اول سلامت کشور تأثیرگذار خواهد بود.