به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرماندار و همراهان، نخستین مقصد بازدید خود را شرکت الکترونیکی دانش‌بنیان «برادران یونسی» انتخاب کردند و ضمن گفت‌و‌گو با کارآفرینان، روند تولید و فعالیت‌های این واحد صنعتی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در حاشیه این بازدید، نشستی با حضور تولیدکنندگان برگزار شد که در آن مسائل و مشکلات حوزه کاری واحد‌های صنعتی مطرح شد و مصوبات قابل توجهی برای رونق تولید تصویب شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد، مهندس رمضانی، در این خصوص گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات واحد‌های تولیدی به صورت مستمر پیگیری و حل شود.

یکی از مهم‌ترین خبر‌های این بازدید، اعلام ایجاد پارک علم و فناوری بود که فرماندار ویژه مهاباد، امیر عشایری، از آن به عنوان گامی مهم در رونق تولید و رفع مشکلات حوزه صنعت یاد کرد.

فرماندار مهاباد همچنین با اشاره به وضعیت واحد‌های صنعتی شهرستان افزود: مهاباد دارای ۱۱۰ واحد تولیدی است که از این تعداد، ۹۲ واحد فعال با اشتغالزایی حدود پنج هزار نفر در حال فعالیت هستند.

این بازدید نشان از اهتمام مسئولان شهرستان در حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های صنعتی دارد و می‌تواند گامی موثر در پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه باشد.