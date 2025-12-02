مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی
کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی تصمیماتی را در خصوص فعالیت مدارس و ادارات استان در روز چهارشنبه مصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، ظفر محمدی معاون هماهنگی اموز عمرانی استاندار آذربایجان شرقی مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی را به شرح ذیل اعلام کرد:
مقرر شد در روز چهارشنبه در شهرستانهای بناب، آذرشهر و عجب شیر مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار شود.
فعالیت مدارس به غیر از شهرستانهای فوق در سایر شهرها به صورت حضوری خواهد بود.
فعالیت دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده ذکر شده تداوم داشته باشد
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.