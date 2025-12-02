

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از مسابقات صبح فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی آغاز می‌شود. در روز نخست تکواندوکاران اوزان منهای ۴۹ و به اضافه ۷۳ کیلوگرم دختران، منهای ۵۸ و به اضافه ۸۷ کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود می‌روند که سارا صوفی، ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی نمایندگان کشورمان خواهند بود.

در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم که ۳۳ تکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی چین دور نخست را قرعه با استراحت پشت سر می‌گذارد و سپس به دیدار برنده دیدار هند و نماینده تیم پناهندگان خواهد رفت.

امیر محمد اشرافی در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم مبارزات خود از پیکار با «رعد چاربل» از لبنان آغاز می‌کند. در این وزن ۱۹ تکواندوکار حضور دارند.

سارا صوفی در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم هم در اولین مبارزه با «کیم سو هیون» تکواندوکار کره‌ای الاصل استرالیا پیکار می‌کند و در صورت برتری به مصاف «الید نائومی» از آمریکا خواهد رفت. در این وزن هم ۱۷ تکواندوکار حضور دارند.

این دوره از مسابقات به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.