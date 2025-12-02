پخش زنده
امروز: -
واریز وجه برای حضور در هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلا از صبح امروز آغاز شد؛ مهلتی که فقط تا ساعت ۲۳ ادامه دارد. حراج فردا برگزار میشود و مرکز مبادله انواع سکههای ضرب ۱۴۰۴ را با سقف خرید محدود عرضه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرحله واریز وجه برای حضور در هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلا از صبح امروز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران آغاز شد؛ فرایندی که تنها تا ساعت ۲۳ ادامه دارد و پس از آن هیچ پرداختی پذیرفته نخواهد شد. حراج اصلی فردا چهارشنبه ۱۲ آذر برگزار میشود.
بر اساس اعلام مرکز مبادله، در این دوره انواع سکههای بهار آزادی ضرب ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بستهبندی عرضه خواهد شد؛ محدودیت خرید نیز همچون دورههای اخیر پابرجاست: سقف ۵ قطعه برای هر متقاضی و سقف سالانه ۲۰ قطعه برای هر کد ملی. شرکت در حراجهای قبلی نیز مانعی برای حضور در این دوره ایجاد نمیکند.
تمام متقاضیان بالای ۱۸ سال میتوانند پس از ثبتنام در آدرس market.ice.ir وارد فرایند حراج شوند.
جزئیات برگزاری حراج فردا
جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ فردا آغاز و سفارشها بر مبنای اولویت قیمت ـ زمان تخصیص خواهد یافت. نتایج نیز طبق روال ساعت ۱۶ منتشر میشود. کارمزد معامله ۰.۱ درصد ارزش معامله تعیین شده و هزینه تحویل فیزیکی هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان است. وجوه مازاد خریداران حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری عودت داده خواهد شد.
تحویل سکه و هزینههای جانبی
دریافت فیزیکی سکه صرفاً از شعب منتخب بانک ملی انجام میشود و خریدار میتواند نزدیکترین شعبه به محل کار یا سکونت خود را انتخاب کند. بازه تحویل بدون هزینه انبارداری از ۲۴ آذر تا دوم دیماه تعیین شده است. از سوم تا ۱۴ دی، انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومان برای هر سکه اعمال میشود؛ هزینهای که حتی روزهای تعطیل را هم شامل میشود.
عدم مراجعه؛ انفساخ و جریمه سنگین
در صورت عدم دریافت سکه در مهلت مقرر، معامله فسخ شده و پس از کسر کارمزد و هزینههای عملیاتی، وجه به کیف پول متقاضی بازمیگردد. علاوه بر این، خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت سفارش خرید محروم خواهد شد؛ محدودیتی که در ماههای گذشته نیز برای برخی متخلفان اعمال شده است.
سامانه معاملات مرکز مبادله بهصورت شبانهروزی امکان ثبتنام و احراز هویت برای متقاضیان را فراهم کرده است.