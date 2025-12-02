پخش زنده
هفت واحد تولیدی استان در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران موفق به کسب عناوین معتبر ملی در زمینه کیفیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: این موفقیت ارزشمند، نتیجه تلاش مستمر واحدهای تولیدی استان در استقرار نظام مدیریت کیفیت و همچنین همراهی، راهبری تخصصی و نظارت دقیق کارشناسان این ادارهکل است، مجموعه اقداماتی که مسیر آمادگی و توانمندسازی واحدها را برای حضور در این رقابت ملی هموار کرد.
حامد محمدی افزود: کسب عناوین افتخار آمیز کیفیت توسط هفت واحد تولیدی استان، ثمره هم افزایی، همکاری سازمانی و نگاه کیفیت محور صنایع خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: شرکتهای «نوین زعفران، ماشینهای الکتریکی جوین و دانههای روغنی خراسان» در سطح اشتهار به کیفیت و واحدهای «زعفران بدیعی، کوثر به چین سامین، هاتفی اولا وشرکا (خرم) و ویوان اکسیر شرق» در سطح اهتمام به کیفیت، موفق به کسب افتخار شدند.
«جایزه ملی کیفیت ایران» یکی از معتبرترین و جامع ترین ارزیابیهای کیفیت در کشور است که در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات و خدمات نهادها، واحدهای تولیدی و صنعتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران صادر میشود.