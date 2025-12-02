به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شادگان در این مراسم با تقدیر از همکاری کمیته امداد و مشارکت مؤسسه خیریه حبیب بن مظاهر اسدی و همه خیران گفت: این هم‌افزایی ارزشمند موجب شد امروز بخشی از نیاز‌های ضروری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهرستان تأمین شود.

یعقوب مقدم افزود: در این مرحله ۱۱۶ قلم لوازم خانگی میان مددجویان توزیع شد که ۷۰ قلم توسط کمیته امداد و ۴۶ قلم توسط مؤسسه خیریه حبیب بن مظاهر اسدی تأمین شده است که شامل تلویزیون، یخچال، لباسشویی، آبگرمکن، منبع آب و سایر لوازم ضروری می‌باشد.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به خانواده‌های مددجو از اولویت‌های مهم شهرستان است، اظهار داشت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها خیرین و نهاد‌های حمایتی با هم‌افزایی بیشتر، در مسیر کاهش مشکلات این خانواده‌ها گام بردارند.