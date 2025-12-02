معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با اشاره به حساسیت و اهمیت امنیت غذایی، بر لزوم هم‌افزایی و تعامل تمامی دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای سلامت و ایمنی غذایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بیگدلی در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه استان، امنیت غذایی را یکی از استراتژیک‌ترین مقوله‌ها در سطح جهان دانست و افزود: دسترسی عادلانه و ایمن به غذا از مزرعه تا سفره، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه جانبه است.

وی با بیان اینکه این کمیسیون می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در برنامه‌ریزی برای تغذیه سالم نسل‌های آینده داشته باشد، اظهار کرد: برای تربیت نسل سالم و پویا، باید از هم اکنون برای تغذیه سالم فرزندان و تمامی گروه‌های سنی از جمله سالمندان و بانوان برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه با پیشنهاد تعیین اولویت‌های کاری مشخص برای این کمیسیون، سه محور اصلی را برای تمرکز و برنامه‌ریزی طی امسال اعلام کرد و گفت: سه محور شامل آرد و نان کامل، شیر مدارس و سبد کالا در اولویت کاری کمیسیون سلامت و تغذیه استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: این کمیسیون، اجرای برنامه آرد کامل با مشارکت دستگاه‌های ذیربط به منظور پیشگیری از بیماری‌های متابولیک مانند دیابت، تامین و توزیع شیر سالم در مدارس و نظارت بر کیفیت و سلامت آن با همکاری استانداری، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و پایش و بهبود کیفیت سبد کالاهای اساسی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با جدیت پیگیری می‌کند.

دکتر بیگدلی بر لزوم همراهی کار فنی و علمی با فرهنگ‌سازی عمومی تاکید کرد و گفت: برای موفقیت در اجرای برنامه‌های ارتقای ایمنی غذا، باید از ظرفیت نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما و رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به جامعه استفاده کنیم.