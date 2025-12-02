پخش زنده
در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان که در کانون فجر مهاباد برگزار شد، از برگزاری جشنواره تئاتر طلوع در دیماه امسال بهعنوان یکی از رویدادهای مهم هنری استان آذربایجان غربی خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی آذربایجان غربی، با اشاره به جایگاه این جشنواره گفت: جشنواره تئاتر طلوع از هفتم تا دهم دیماه در ارومیه برگزار میشود و گروههای هنری پنج استان شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و همچنین گروههای آذربایجان غربی در آن حضور دارند.
ایرج عبداللهپورافزود: این جشنواره به دلیل ارائه آثار کیفی در سالهای گذشته، مسیر ورود منتخبان آن به جشنواره بینالمللی فجر را هموار کرده است.
در ادامه این مراسم، جمعی از هنرمندان دارای معلولیت با ارائه آثار خود، توانایی و امید را به نمایش گذاشتند. همچنین معلولان در گفتوگوهای جداگانه، دغدغهها و نیازهای خود را مطرح کردند.
کریم محمدی، رئیس اداره بهزیستی مهاباد، در این مراسم از مشارکت چشمگیر خیران مهابادی خبر داد و گفت: خیران امسال حدود ۱۵۰ میلیارد ریال به بهزیستی مهاباد کمک کردهاند.
وی افزود: در بهزیستی مهاباد نزدیک به ۹ هزار پرونده فعال داریم که حدود ۷ هزار نفر از خدمات توانبخشی از پرداخت مستمری ماهانه تا خدمات پرستاری، تسهیلات مسکن و حمایت در خرید مسکن بهرهمند میشوند.
در این مراسم همچنین تأکید شد که مراکز هشتگانه «مثبت زندگی» در کنار خیران، بازوی اصلی ارائه خدمات به مددجویان بهزیستی محسوب میشوند.
مسئولان این مراکز نیز بر آمادگی خود برای تداوم خدمترسانی تأکید کردند.
اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و قدردانی از معلولان برگزیده و کارکنان مراکز مثبت زندگی از دیگر بخشهای مراسم روز جهانی معلولان در مهاباد بود.