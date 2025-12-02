تیم چوکا تالش عصر امروز در ورزشگاه هرندی تهران به مصاف تیم نفت اسپاد تهران رفت که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه دوم این رقابت‌ها تیم چوکا تالش عصر امروز در ورزشگاه هرندی تهران به مصاف تیم نفت اسپاد تهران رفت که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک دو تیم به پایان رسید.

در گروه اول این رقابت‌ها و از ساعت ۱۵:۰۰ فردا، تیم‌های بندرآستارا و شاهین تهران در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم خواهند رفت.

همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت از ساعت ۱۵:۰۰ فردا در تهران میهمان تیم آکادمی کیا خواهد بود.