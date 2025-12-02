در مراسمی از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جشنواره استانی پژوهش و فناوری تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در مراسمی که در مرکز همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، از ۴ عضو هیئت علمی، ۲ دانشجوی دکتری و یک شرکت فناور سلامت دانشگاه به عنوان برگزیدگان گروه علوم پزشکی استان در سال ۱۴۰۴ تقدیر شد.

در این مراسم، از دکتر عزیز ملکی، دکتر مجید امین‌زارع، دکتر عادل میرزا علیزاده و دکتر نسرین حنیفی اعضای هیات علمی دانشگاه و محمد سیدحمزه، دانشجوی دکترای تخصصی نانوفناوری و وحیده نصیری دانشجوی دکترای عمومی پزشکی، به عنوان دانشجویان برتر تقدیر شد.

همچنین شرکت آرا طب زنگان، به عنوان واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در جمع برگزیدگان فناوری استان قرار گرفت.