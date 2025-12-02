مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی (به‌جز ابتدایی)، دانشگاه‌ها و ادارات یزد طبق روال عادی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی گفت: تمامی مقاطع تحصیلی به‌جز ابتدایی، همچنین دانشگاه‌ها و ادارات، در روز‌های آینده طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت. تنها مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مقطع ابتدایی برای روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذر تعطیل یا غیرحضوری شدند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته پیشگیری از بیماری‌های تنفسی افزود: هر تصمیم درباره تعطیلی با مشورت دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش و اعضای کمیته پیشگیری از بیماری‌های تنفسی اتخاذ می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد گروه سنی آسیب‌پذیر کودکان مهد، پیش‌دبستانی و ابتدایی بوده و بر همین اساس تعطیلی این مقاطع اعمال شده است.

بالاکتفی تأکید کرد: هیچ هشدار جدی برای سایر مقاطع و ادارات وجود ندارد و توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.