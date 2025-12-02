به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال کشور و از گروه اول این مسابقات، تیم هیرکان رشت عصر امروز در ورزشگاه شش هزار نفری شهدای رشت به مصاف تیم نبوغ اراک رفت که این دیدار در پایان با نتیجه ۵۱ بر ۵۸ به نفع تیم میزبان با پایان رسید.

هیرکان با این باخت با ۵ امتیاز در مکان هفتم جدول ده تیمه این رقابت‌ها قرار گرفت.